CRONACA UTILITIES Terremoto in Puglia, epicentro nell'Adriatico



La scossa a nord di Bari è stata avvertita fino a Napoli nel pomeriggio di sabato. Scosse successive sono state avvertite anche a Roma e Pescara. Niente danni a cose e persone



Forte scossa di terremoto nel pomeriggio di sabato nel Mar Adriatico centrale, a circa 90 chilometri dalla costa foggiana. Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 5,6 e la profondità è di 5 chilometri. Stando al Centro sismologico euro mediterraneo, la magnitudo è stata leggermente più alta: 5,9, con una profondità di 60 chilometri. L’epicentro è stato localizzato nel Mare Adriatico a circa 80-90 chilometri dalle coste garganiche della Puglia e dalle Isole Tremiti.



Una seconda scossa, 13 minuti dopo la prima, ha avuto una magnitudo provvisoria di 4,1, secondo l'Ingv, e una profondità di 10 chilometri. Una terza scossa, di intensità 3,4, è stata registrata alle 15:12, a una profondità di 7 chilometri, a cui sono seguite altre scosse di intensità compresa fra 3,7 e 2,4: in totale in circa un’ora sono state registrate dieci scosse sempre nella stessa zona. Le scosse sono state avvertite distintamente in diverse regioni (Marche, Puglia, Abruzzo, Campania e Lazio), e sono state diverse le segnalazioni sui social provenienti, tra le altre città, da Bari, San Giovanni Rotondo, Pescara, Roma, Napoli e Avellino. «La scossa risulta avvertita dalla popolazione — sottolinea in un tweet il Dipartimento della Protezione Civile, riferendosi alla scossa principale —. La sala situazione Italia è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio». Al momento, non sarebbero arrivate segnalazioni di danni o feriti.

27-03-2021