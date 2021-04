I casi di Covid nel mondo superano i 147 milioni



In Germania decessi aumentati del 5% nel 2020. Vaccini, in Inghilterra al via prenotazioni per i 44enni. Nuovo picco di contagi in Thailandia, Bangkok chiude di nuovo



I casi di Covid nel mondo superano i 147 milioni secondo. Lo scrive la Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3,1 milioni dall’inizio della pandemia. In Inghilterra, le persone di 44 anni saranno invitate da oggi a prenotarsi per la vaccinazione. Il servizio sanitario nazionale ha riferito che a ricevere l’invito saranno circa mezzo milione di persone. Per la prima volta la campagna di immunizzazione è estesa a un gruppo di un solo anno: in precedenza, il programma era stato suddiviso per fasce d’età.



In Germania, nel primo anno della pandemia, si è registrato un aumento dei decessi complessivi pari al 5%, come rileva l’Ufficio federale per la statistica, secondo il quale l’anno scorso le morti sono cresciute rispetto al 2019 di circa 46mila unità a complessive 986mila. Il rapporto, tuttavia, non specifica quanto sia stato determinante il virus sul numero complessivo dei decessi. Nello stesso periodo, le nascite hanno segnato nei 12 mesi un decremento dello 0,6%.

A Bangkok, in Thailandia, i cinema, i parchi e le palestre sono stati chiusi mentre il Paese sta affrontando una nuova ondata pandemica, la più dura. La carenza di letti ospedalieri, insieme ai problemi nel recuperare il vaccino, hanno spinto il governo a imporre nuove restrizioni, che però non prevedono un lockdown.