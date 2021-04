ESTERI UTILITIES Sud Sudan, missionario italiano ferito



Christian Carlassare, il più giovane vescovo del mondo, è stato colpito nel corso di un agguato avvenuto trenta minuti dopo la mezzanotte ad opera di due persone



Un missionario è stato ferito nella notte nel Sud Sudan, al momento è fuori pericolo dopo essere stato trasportato all'ospedale di Juba. L'agguato è avvenuto dopo la mezzanotte ad opera di due persone armate, che sono entrare nella casa di monsignor Carlassare e gli hanno sparato quattro volte alle gambe. Christian era stato accolto dai fedeli di Rumbek, a maggioranza dinka, una delle etnie più numerose nel paese, appena dieci giorni fa. Prima di arrivare lì, Carlassare aveva lavorato per quindici anni con l'altro gruppo etnico preponderante nel paese, i Nuer.



Pare che l'attentato sia stato pianificato per spaventarlo in modo che non venga consacrato vescovo, riferiscono le agenzie. Infatti in questi giorni è prevista la consacrazione del missionario comboniano a vescovo della diocesi di Rumbek, rimasta vacante dopo la morte di monsignor Cesare Mazzolari nel 2011. In una dichiarazione riportata dal sito Nigrizia padre Carlassare ha detto: «Pregate non tanto per me ma per la gente di Rumbek che soffre più di me». I medici del Cuamm lo stanno curando nell'ospedale di Rumbek, ma ha perso molto sangue e verrà presto trasferito nella capitale Juba e poi a Nairobi, dove sarà sottoposto a una trasfusione.

26-04-2021