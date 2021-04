Covid, l'Rt nazionale risale a quota 0,85



Sardegna in arancione, Valle d'Aosta rossa. Nessun cambiamento per Puglia, Calabria, Sicilia e e Basilicata. Altre 14 regioni mantengono invece il giallo



Risale il valore Rt a livello nazionale. Il dato, secondo quanto emerso nel corso della cabina di regia di questa mattina si assesta a 0,85, rispetto allo 0,81 della scorsa settimana. Scende invece l’incidenza, a 146 casi settimanali per centomila abitanti (contro i 157 di 7 giorni fa). Intanto la Valle d’Aosta va in zona rossa, Sardegna in zona arancione, così come la Puglia, che era in bilico ma non cambia di colore.



La Campania resterà in zona gialla. In giornata, sciolti gli ultimi nodi, il ministro Roberto Speranza firmerà le ordinanze. I nuovi colori saranno in vigore da lunedì 3 maggio. In arancione anche Basilicata, Calabria e Sicilia. In giallo ci sono — e rimangono — Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e alle province autonome di Bolzano e di Trento.