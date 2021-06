CRONACA UTILITIES Nelle ultime 24h 2.199 nuovi casi e 77 morti



Il tasso di positività è stabile all’1% (ieri 0,9%) con 218.738 tamponi. Diminuiscono ancora ricoveri e terapie intensive



Sono 2.199 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia in 24 ore. Il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia sale ad almeno 4.237.790. I decessi odierni sono 77 (totale di 126.767 vittime da febbraio 2020). Le persone guarite o dimesse sono 3.936.088 (+8.912). Gli attuali positivi sono 174.935 (-6.791). I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 218.738, mentre il tasso di positività è 1%.



Otto regioni hanno zero decessi— si tratta di Friuli, Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e le Province di Trento e Bolzano —, mentre il maggior numero di morti è in Campania (+20, di cui 8 deceduti nelle ultime 48 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri) e Lombardia (+10). Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 39,4 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 13,3 milioni (24,69% della popolazione over 12).

09-06-2021