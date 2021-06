CRONACA UTILITIES Rt stabile, tutta l’Italia a basso rischio



48 le varianti individuate in Campania dall’inizio della pandemia. Il dato è contenuto nello studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Translation Medicine



Ancora in calo il valore medio nazionale dell’incidenza dei casi di Covid ogni 100 mila abitanti che passa a 26 rispetto al 32 della scorsa settimana. Fermo invece l’Rt nazionale allo stesso valore di 7 giorni fa: 0,68. I dati sono contenuti nella bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute. Tutte le Regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso tranne una, la Sardegna, a rischio moderato. Se confermati, certo dunque il passaggio nella zona bianca per l’Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte, Provincia autonoma di Trento e Puglia. Queste si aggiungerebbero così a quelle già in questa fascia: Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Cala all’8% l’occupazione delle aree mediche e delle terapie intensive.



Intanto sono 48 le varianti individuate in Campania dall’inizio della pandemia. Lo studio sul monitoraggio dei ceppi più aggressivi è stato portato a termine dalla professoressa Anna Maria Rachiglio, farmacologa dell’Istituto Pascale di Napoli, pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Translation Medicine. 11-06-2021