Sull'Italia caldo intenso, ma anche forti temporali



L'anticiclone africano sempre più insistente sul Mediterraneo e il meteo inizia a mostrare importanti segnali verso una robusta e duratura stabilità atmosferica



Weekend caratterizzato da calore intenso, ma anche da alcuni forti temporali su almeno quattro regioni d'Italia. L'anticiclone africano infatti è sempre più intenso sul Mediterraneo e il meteo inizia a mostrare segnali di una robusta e duratura stabilità atmosferica, con termometri sempre più verso l'alto e un'ondata di caldo in molte aree del nostro Paese. Ma la situazione non è uguale ovunque.

La presenza dell'alta pressione non è sempre garanzia di totale stabilità, e l'eccessivo accumulo di calore durante la giornata può portare a improvvise instabilità che si traducono nella formazione di fenomeni temporaleschi pronti a colpire in modo talvolta imprevedibile alcune aree della Penisola. Sabato, già dalle prime ore del pomeriggio, la bollente atmosfera inizierà un po' a ribollire sui rilievi alpini, specie sulla aree di confine dove la formazione di imponenti nubi cumuliformi a sviluppo verticale daranno luogo ai primi rovesci localmente a sfondo temporalesco. Saranno almeno 4 le regioni a rischio e per la precisione la Valle d'Aosta, il Trentino alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Solo dalla serata torneremo a vivere una condizione meteorologica tranquilla. Sul resto del Paese, caldo afoso e primo assaggio d'estate.