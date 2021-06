Euro 2020 e i quarti a Roma, Londra agli inglesi: non partite



Paura per la variante Delta. Il Viminale lavora a un piano per rafforzare le verifiche in vista del match tra Inghilterra e Ucraina, che potrebbe portare sabato in Italia migliaia di tifosi



Cresce l'allarme per i tifosi inglesi attesi a Roma sabato. «La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra - Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata», dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Il governo britannico ha invitato i tifosi inglesi ad «evitare la trasferta di Roma», considerando anche il fatto che per chi arriva dal Regno Unito è previsto in Italia la quarantena di 5 giorni, una misura che dovrebbe scoraggiare i supporters inglesi dal mettersi in viaggio. Ma, all'indomani della vittoria sulla Germania, le autorità hanno voluto rafforzare il messaggio. «La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv più forte che si può», ha dichiarato oggi Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio . Intanto il Viminale lavora al potenziamento dei controlli agli aeroporti, alle stazioni e anche sulle principali arterie autostradali in vista del quarto di finale di sabato all'Olimpico. L'ordinanza che prevede l'obbligo di tampone e la quarantena di 5 giorni per tutti coloro che arrivano dalla Gran Bretagna, fanno inoltre notare fonti qualificate, «verrà fatta rispettare alla lettera» e «non saranno concesse deroghe».



Il dottor Francesco Vaia, direttore sanitario dell'istituto Spallanzani di Roma ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital, intanto dice: «Sono contrario a giocare le semifinali e finali del Campionato europeo a Wembley. Il mio invito si unisce a quello di Draghi a trovare un'altra soluzione: la Uefa non può restare insensibile a questo problema. Io sono stato tra i primi a sottoscrivere il protocollo per far ripartire il calcio: ma bisogna rispettare delle regole. E soprattutto oggi non ci possiamo ancora permettere lo stadio pieno». «La Uefa ci ascolti, perché in Gran Bretagna il problema c'è, i contagi preoccupano. Evitiamo ciò che è successo con la partita Atalanta-Valencia. Eravamo in un altro periodo è vero, ma perché rischiare di peggiorare la situazione? Chiediamo solo un pò di prudenza. Si può gioire anche senza riempire lo stadio».

«Aumento dei casi tra i tifosi che tornano a casa da stadi affollati e senza mascherine e incremento di casi nel Regno Unito e in Russia che dovrebbero ospitare importanti partite. Irragionevolezza e compiacimento sono sempre stati la causa del dilagare delle epidemie» twitta invece Walter Ricciardi, professore di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Speranza.