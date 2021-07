Nelle ultime 24h 4.259 nuovi casi e 21 decessi



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 62,7 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 28 milioni (51,98% della popolazione over 12)



Sono 4.259 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con il Friuli che comunica i dati sommando i casi di ieri e oggi. Il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia sale così ad almeno 4.297.337. I decessi odierni sono 21 (di cui 4 pregressi della Sicilia relativi ai mesi di maggio/giugno), totale di 127.905 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 4.118.124 (+2.235). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — sono 51.308 (+1.998).

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 235.097, mentre il tasso di positività è 1,8% . In lieve crescita le degenze ordinarie e in calo quelle in area critica: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +2, per un totale di 1.196 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -7, portando il totale dei malati più gravi a 158, con 9 ingressi in rianimazione.



