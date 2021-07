Giochi di Tokyo al via, ma è allarme Covid

Alle 13, ora italiana, cerimonia d'apertura dallo Stadio Nazionale per i Giochi Olimpici 2020, slittati di un anno a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso

Nonostante i timori legati ai contagi da Covid 19, prendono il via allo Stadio Nazionale del Giappone i Giochi Olimpici 2020, slittati di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, con la

cerimonia d’apertura. A lle 13 (ora italiana), quando in Giappone sarà tarda serata, l’imperatore Nahurito dichiarerà aperta la XXXII Olimpiade, durante una cerimonia d’apertura meno vistosa rispetto a quella prevista.





Saranno gare "chiuse" quelle di questa strana Olimpiade: non è previsto pubblico infatti, anche se residente nell’area metropolitana di Tokyo. La presenza di spettatori provenienti da altri Stati, invece, era già stata esclusa già mesi fa, anche se alla cerimonia saranno presenti il Presidente francese Emmanuel Macron, la first lady statunitense Jill Biden e, per l’Italia, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, che aveva presenziato anche alla finale di Euro 2020 accanto al Presidente Sergio Mattarella . Alla cerimonia d’apertura comunque è previsto un migliaio di persone, con ledelegazioni dei vari Stati in pista. Come da tradizione, la Grecia, nazione dove le Olimpiadi sono nate, sarà la prima a sfilare nel corteo, seguita dalla squadra dei rifugiati e successivamente a tutte le nazioni, in ordine alfabetico secondo i caratteri kanji. L’Italia sarà la 18ª squadra a entrare nello Stadio Nazionale, e per noi i portabandiera sono due: la campionessa del tiro al volo Jessica Rossi e il ciclista Elia Viviani. Paola Egonu, invece, pallavolista della squadra italiana, è stata scelta assieme ad altri atleti come portabandiera olimpica.







Con 384 atleti qualificati - 197 uomini e 187 donne - quella dell'Italia Team che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo sarà la spedizione italiana più numerosa di sempre. Numeri da record anche per le discipline con italiani qualificati: 36 , compresi i nuovi sport olimpici di arrampicata sportiva, surf e skateboard. La Regione italiana più rappresentata ai Giochi sarà la Lombardia con 58 atleti seguita da Lazio con 40 e Veneto con 36. Folto il gruppo 'estero' che comprende gli atleti nati non in territorio italiano (46). Tutte le regioni sono rappresentate, anche con un atleta: è il caso di Valle d'Aosta e Molise. Il primo sport a qualificarsi, nel 2018, la vela, l'ultimo la pallacanestro maschile poche settimane fa. Forfait quasi dell'ultima ora quella di Matteo Berrettini, per problemi fisici. Per la prima volta in 101 anni, da Anversa 1920 a Tokyo 2020, il pugilato italiano al maschile non sarà presente alle Olimpiadi.