Lieve discesa Rt a 1,01 e incidenza sale a 77



Costa: «Se necessario valuteremo obbligo vaccinale». Giani: «In Toscana 4.500 medici e infermieri no vax». Presidi, no ai tamponi gratis per i prof no vax



Scende l’indice di trasmissibilità secondo il monitoraggio settimanale Iss-Ministero Salute dell’andamento dell’epidemia Covid in Italia: il valore Rt passa da 1,1 della scorsa settimana a 1,01 di quest’ultima. Si tratta di un ulteriore ribasso che conferma la tendenza in atto già da alcune settimane. Lieve aumento, invece, per l’incidenza nazionale con 77 casi ogni 100mila abitanti per il periodo 20-26 agosto, rispetto ai 74 casi di 7 giorni prima.



I valori saranno oggi sul tavolo della Cabina di regia. Sempre nella bozza del monitoraggio, si legge che sono 10 le Regioni/PPAA che risultano classificate a rischio moderato. Oltre la Sicilia che ha superato le soglie per i ricoveri (19.4%) e le intensive (12.1%), e viene definita «ad alta probabilità di progressione», mentre il rischio moderato riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Trento, Puglia, e Valle d’Aosta.

Intanto, sul fronte vaccinale e l'obbligatorietà, «questo governo, per alcune categorie, si è già assunto la responsabilità di introdurlo, dobbiamo proseguire perché ci siamo dati un obiettivo e dobbiamo raggiungerlo, ma è chiaro che dobbiamo essere pronti anche a valutare l’eventuale introduzione di obbligo qualora ce ne fosse la necessità». A dirlo è Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite su Rai3. I l presidente nazionale Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, su La 7, parlando della questione dei tamponi necessari a ottenere il Green pass per il personale della scuola non vaccinato, annuncia poi: «Io sono per il tampone gratis per coloro che non si possono vaccinare. Sono contrario al tampone pagato dallo Stato per chi non vuole vaccinarsi. Ed è la ragione per la quale non abbiamo firmato il protocollo nel quale questa cosa non è chiarita, a nostro avviso, in modo sufficiente».



«Stanno partendo le lettere di sospensione per gli operatori sanitari no vax» che «in Toscana sono circa 4.500». «Chi non intende vaccinarsi non può prendersi cura degli altri». Così infine il presidente della Regione Eugenio Giani sui social. Le dosi di vaccini finora somministrate nella regione sono 4.770.104. 27-08-2021