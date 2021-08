EVENTI UTILITIES Covid, in Italia immunizzato quasi il 70% della popolazione over 12



Lombardia tra le Regioni con minore incidenza di nuovi casi, maglia nera alla Sicilia: 200 positivi ogni 100mila abitanti. Piemonte e Lazio tra gli esempi virtuosi



Secondo la stima aggiornata a lunedì dalla struttura commissariale per l'emergenza, guidata da Francesco Paolo Figliuolo, in Italia è stata superata la soglia di 77 milioni (77.177.188) di dosi somministrate di vaccino anti-Covid, l'89.6% delle dosi consegnate. Gli immunizzati, che hanno quindi ricevuto anche la seconda dose, sono 37.476.187 (il 69,39 % della popolazione over 12).



La situazione somministrazione vaccini in Italia non è però omogenea. In Sicilia, per esempio, dove l'incidenza è di 200 casi ogni 100mila abitanti, la percentuale di immunizzati è pari solo al 55%, la più bassa del Paese. La situazione è molto diversa in Lombardia, dove con il 66,7% di doppie dosi, i casi su 100mila abitanti sono soltanto 35. Un altro aspetto dolente riguarda la pressione sugli ospedali: in Sicilia, unica regione in zona gialla, i ricoveri nei reparti ordinari sono al 19%, mentre le terapie intensive al 12%. Bene invece la gestione di Lombardia (5% per i reparti ordinari e 3% per le intensive), Lazio e Piemonte.

