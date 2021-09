A LECH MAJEWSKI il premio BEST INTERNATIONAL DIRECTOR al I-FEST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL



Poeta, pittore, artista multimediale, compositore, scrittore e regista, membro della Director’s Guild of America, dell’European Film Academy e dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha lavorato in tutto il mondo, dando forma a...



Il 16 settembre al Castello Aragonese di Castrovillari Lech Majewski riceverà l’i-Fest Award come Best International Director. Il 15 settembre, il poliedrico regista polacco, sarà ospite del i-Fest International Film Festival dove terrà una Masterclass all’UNICAL – Università della Calabria, moderata dal critico cinematografico Mario Sesti e presenterà il suo ultimo lavoro VALLEY OF THE GODS.



Con il due volte candidato al Premio Oscar® John Malkovich, Josh Hartnett (“The Black Dahlia”, “Penny Dreadfull”), Bérénice Marlohe (“Song to Song”, “Skyfall”) e il protagonista di “2001 Odissea nello spazio” Keir Dullea, VALLEY OF THE GODS è stato coprodotto da CG Entertainment che ne ha curato la distribuzione in sala in Italia in collaborazione con Lo Scrittoio. Da ottobre VALLEY OF THE GODS debutterà in home video e on demand.



Lech Majewski è un poeta, pittore, artista multimediale, compositore, scrittore e regista, membro della Director’s Guild of America, dell’European Film Academy e dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Ha lavorato in tutto il mondo, dando forma alle sue visioni attraverso film, installazioni, romanzi, rappresentazioni teatrali e operistiche. Nato nel 1953 a Katowice, in Polonia, inizialmente ha studiato pittura presso l'Accademia di Belle Arti, ma nel 1973 si è trasferito al Dipartimento di Regia presso la Scuola di Cinema di Łódź.



Tra le sue opere cinematografiche: “Flight of the Spruce Goose”(1985) “Gospel According To Harry”, “Wojaczek” (1999), “Angelus” (2000), la trilogia di film ispirata al mondo della pittura e dell’arte “Il giardino delle delizie”(2004), “I colori della passione - The Mill & The Cross” (2011), “Onirica” (2013). Nel 2019 Lech Majewski completa il suo ultimo lavoro, “Valley of the Gods”, una coproduzione internazionale girata tra lo Utah, Los Angeles, Roma e i castelli della Polonia, distribuita da CG entertainment nelle sale italiane da giugno 2021 e in home video e on demand da ottobre 2021.



I suoi video, film ed opere d’arte sono stati esposti nei musei e nelle gallerie più prestigiose di tutto il mondo. Majewski tiene conferenze sul linguaggio nascosto dei simboli in varie scuole e università.