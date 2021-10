POLITICA UTILITIES Amministrative: Roma, dopo Michetti partita ancora aperta Gualtieri-Raggi



Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai: al centrosinistra Milano, Napoli e Bologna al primo turno. In Calabria Occhiuto (centrodestra) quasi al 50%



17.30 - Si riapre la parita a Roma, dove al ballottaggio ci sarà sicuramente Enrico Michetti, candidato del centrodestra nella corsa al Campidoglio, mentre stando alle prime proiezioni Opinio per la Rai a sfidarlo ci sarà l'esponente del Pd Roberto Gualtieri, per Swg per La7 invece è ancora in gioco Virginia Raggi, sindaca uscente del Movimento 5 stelle. La prima proiezione di Opinio-Rai registrava un testa a testa tra Michetti e Gualtieri: per entrambi la forchetta è tra il 27 e il 31%. Raggi al 17-21%, Calenda al 16-20%. In base invece alla prima proiezione Swg per La7, Michetti raggiunge una forchetta del 29.9-33.9% seguito da un testa a testa tra Raggi e Gualtieri 21.1-25.1%. Segue Calenda con 15,1-19,1%.



Nessuna discussione invece a Milano, dove Beppe Sala è avanti e si attesta al 56% dei voti mentre il rivale di centrodestra Luca Bernardo è al 33,9% dei voti. Layla Pavone del Movimento 5 Stelle si attesta al 3,9% e Gianluigi Paragone al 2,9%. A Torino, Stefano Lo Russo ha 4 punti di vantaggio sullo sfidante Paolo Damilano secondo le proiezioni flash di Opinio per la Rai, con una copertura del 5% del campione. Alle Comunali a Napoli il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge il 62,4%, seguito da Catello Maresca (centrodestra) con il 19,2%. Seguono Antonio Bassolino (10,9%) e Alessandra Clemente (5,8%). A Bologna il

candidato Matteo Lepore (centrosinistra) raggiunge il 62,6%, seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 27,6%. A Trieste, il candidato Roberto Dipiazza (centrodestra) raggiunge il 46,5%, seguito da Francesco Russo (centrosinistra) con il 29%.

15.15 - Stando ai primi exit poll del consorzio Opinio Italia resi noti dalla Rai, a Roma è comfermato il testa a testa Michetti-Gualtieri (27-30,5%), mentre Calenda e Raggi sono appaiti a debita distanza (circa 20 punti in meno). Al centrosinistra al primo turno andrebbero Milano (Sala 54-58%, Bernardo 32-36%), Napoli (Manfredi 57-61%, Maresca 19-23%) e Bologna (Lepore 61-65%, Battistini 26,5-30,5%). A Torino avanti Lorusso (44-48%).



Alle regionali in Calabria, sempre in base al primo exit poll Opinio Italia, il candidato Roberto Occhiuto (centrodestra) raggiunge una forchetta del 46,5-50.5%, seguito da Amalia Cecilia Bruni (centrosinistra) con il 24-28%; al terzo posto Luigi de Magistris con 21-25% .



Sul fronte affluenza, il dato parziale delle 15 di oggi, stando al sito del Viminale, è pari al 56,93% per cento (1.111 Comuni su 1.153). Alle amministrative del 2016 era stata del 63,38% (ma si votava in un solo giorno).

04-10-2021