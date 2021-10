CRONACA UTILITIES Nelle ultime 24h 2.466 nuovi casi e 50 morti



Il tasso di positività scende allo 0,8% con 322.282 tamponi (200 mila test più di ieri). Situazione stabile. Conteggiati 13 decessi pregressi: 7 in Campania e 6 in Sicilia



Sono 2.466 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia in 24 ore. Il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia sale così ad almeno 4.686.109. I decessi odierni sono 50 (totale di 131.118 vittime da febbraio 2020). Le persone guarite o dimesse sono 4.464.692 (+4.210). Gli attuali positivi sono 90.299 (-1.797).



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 322.282, mentre il tasso di positività scende allo 0,8%. Giù le degenze: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -64 (ieri +41), per un totale di 2.968 ricoverati; i posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -4 (ieri +6), portando il totale dei malati più gravi a 433, con 18 ingressi in rianimazione (ieri 22). 05-10-2021