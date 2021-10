Corteo no geen pass a Roma, 10mila in piazza del Popolo: tensione con polizia



Fumogeni, bandiere tricolori e saluti romani al sit-in: guerriglia urbana e tensione altissima. Manifestanti a Palazzo Chigi, respinti con gli idranti. Occupata sede Cgil



Tafferugli e scontri in strada con la polizia al corteo no Green pass a Roma, dove in 10mila si sono ritrovati in piazza del Popolo: i manifestanti si sono riversati a piazzale Flaminio, via Veneto e poi davanti a Palazzo Chigi, dove sono stati respinti a colpi di idranti. Alcuni manifestanti sono stati fermati.

Il corteo non autorizzato guidato dal leader di Forza Nuova Roberto Fiore e da Giuliano Castellino è passato attraverso Villa Borghese e ha sfondato in largo Brasile un cordone di Polizia e Guardia di Finanza con alcuni tafferugli. I manifestanti, diretti verso da Villa Borghese, si sono scagliati contro gli agenti preposti all'ordine. Prima, un gruppo di manifestanti è entrato nella sede della Cgil a Roma dichiarandola «occupata». Il sindacato, secondo i no pass, è colpevole di non difendere i lavoratori che saranno obbligato dal 15 ottobre a presentare il green pass in tutti i posti di lavoro pubblici o privati.

Nel frattempo il resto dei manifestanti a piazza del Popolo ha cercato di forzare il blocco delle forze dell’ordine lanciando anche sedie contro gli agenti. Ma è stato a piazza Barberini che si sono registrati altri tafferugli con lanci di lacrimogeni e bombe carta, come successo anche poco dopo lungo via del Tritone e al largo Chigi.