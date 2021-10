EVENTI UTILITIES Nelle ultime 24h 2.697 nuovi casi e 70 morti



Sono 2.697 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia in 24 ore. Il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia sale così ad almeno 4.722.188. I decessi odierni sono 70 (conteggiando 18 morti pregressi: 5 nel Lazio, 1 in Campania e 12 in Sicilia), per un totale di 131.655 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 4.515.987 (+4.442). Gli attuali positivi sono 74.546 (-1.817).



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 662.000 (nuovo record assoluto di analisi processate che comprende anche quelle effettuate per ottenere il green pass), mentre il tasso di positività scende allo 0,4%. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 87,7 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 43,9 milioni (81,40% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 46,2 milioni di persone (85,67% dei vaccinabili), mentre oltre 642 mila hanno avuto la dose aggiuntiva. 19-10-2021