Sileri: «Entro l’anno terza dose per anziani, poi per tutti»



Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, su Radio Capital. «Toglieremo prima la mascherina, poi il green pass». Fedriga: «Regioni pronte per terza dose»



«Verosimilmente la terza dose sarà necessaria per tutti» e con precedenza a chi ha fatto il vaccino Johnson&Johnson «che avrà bisogno di un richiamo a tempi brevi». A dirlo è i l sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, su Radio Capital, anticipando così il calendario delle prossime vaccinazioni. Ma «entro l’anno si procederà a somministrare la terza dose per anziani e personale sanitario. Poi da gennaio al resto della popolazione, scaglionato in base a quando è stata somministrata la prima e la seconda dose».



Secondo Sileri ci vorrà «cautela nel togliere le misure restrittive. Un passo alla volta fino a tornare alla normalità. Toglieremo prima le mascherine e poi il green pass. Prima la distanza, poi le mascherine al chiuso. Si procederà per gradi, fino a tornare alla normalità. Il green pass sarà tolto sicuramente». E sull’obbligo vaccinale ha aggiunto: «Inutile, non si otterrebbe nulla».

Per il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenuto sempre in mattinata a Rainews 24, «le Regioni sono assolutamente pronte» a organizzare la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid. «Tutta la parte organizzativa, dagli hub vaccinali al personale, alle agende vaccinali è stata promossa dalla Regione con un grande sforzo. Noi siamo disponibili a organizzare anche la terza dose. Se la parte scientifica dirà che è utile farla anche per fasce più ampie di età, noi ci siamo. Penso anzi sia utile procedere in questa direzione - ha concluso - seguendo le indicazioni ufficiali e scientifiche per tutelare la salute dei cittadini e l’economia del Paese».