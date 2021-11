CRONACA UTILITIES Nelle ultime 24h 5.188 nuovi casi e 63 decessi



La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Aifa, riunita da questa mattina, ha dato un parere favorevole alla dose 'booster' dopo la prima dose con il vaccino Johnson & Johnson



Sono 5.188 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia in 24 ore (332 sono pregressi del Veneto). I l numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia sale così ad almeno 4.782.802. I decessi odierni sono 63 (totale di 132.224 vittime da febbraio 2020). Le persone guarite o dimesse sono 4.565.291 (+4.285). Gli attuali positivi sono 85.287 (+840).



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 717.311, nuovo record di test, considerando però che il Veneto comunica oltre 205 mila tamponi e conteggia le analisi degli ultimi tre giorni. Il tasso di positività scende allo 0,7%. Aumentano le degenze: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +37 (ieri +129), per un totale di 3.029 ricoverati; i posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -4 (ieri +21), portando il totale dei malati più gravi a 381, con 31 ingressi in rianimazione (ieri 34).



Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 90 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 44,8 milioni (83,07% della popolazione over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 46,6 milioni di persone (86,38% dei vaccinabili). Intanto oltre un milione e mezzo di italiani che hanno ricevuto il vaccino anti-Covid monodose Johnson&Johnson potranno fare una seconda dose con un vaccino a mRna, cioè Pfizer o Moderna (a 6 mesi dalla prima somministrazione). È arrivato il via libera dalla Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Aifa, riunita da questa mattina: parere favorevole alla dose "booster" con un vaccino a mRna a partire da 180 giorni dalla prima dose con il vaccino J&J. Nel pomeriggio è arrivato anche il via libera dell'Agenzia italiano del farmaco (Aifa).

03-11-2021