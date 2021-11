Tredici regioni sopra la soglia di contagio



Secondo gli esperti, oltre all’incidenza dei nuovi positivi su 100mila abitanti, a preoccupare sono le occupazioni dei posti in area medica e in terapia intensiva



L’Italia ancora tutta in zona bianca, in base all'indice di contagio, ma la risalita c'è. Sono 13 infatti le Regioni e Province autonome che questa settimana registrano un'incidenza di casi di Covid-19 sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti, soglia a partire dalla quale diventa più difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi.

Stando ai dati, i valori maggiori si registrano nella Provincia autonoma di Bolzano (189,1 casi per 100mila abitanti), e in Friuli Venezia Giulia (139,6). I valori più bassi si registrano invece in Molise (11,1) e Sardegna (14,8). Questi i valori dell'incidenza nelle Regioni e Province autonome secondo l'ultimo monitoraggio settimanale della Cabina di regia (aggiornamento al 4/11/2021): Abruzzo (49,7 per 100mila abitanti); Basilicata (27,0); Calabria (52,5); Campania (66,2); Emilia Romagna (56,1); Friuli Venezia Giulia (139,6); Lazio (63); Liguria (52,1); Lombardia (34); Marche (50,2); Molise (11,1); PA Bolzano (189,1); PA Trento (63); Piemonte (38); Puglia (31,9); Sardegna (14,8); Sicilia (51,7); Toscana (57,7); Umbria (51,4); Valle d'Aosta (22,6); Veneto (75,3).