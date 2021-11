Maltempo sull'Italia: un morto in Sardegna



L'uomo era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e appena sceso è stato travolto. Sull'isola anche 4 dispersi. Frane nel Bolognese e a Genova



Danni, disagi e pure vittime in seguito all'ultima ondata di maltempo che ha colpito l’Italia. In Sardegna passa da gialla ad arancione l’allerta meteo diffusa sabato dalla Protezione civile regionale a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sulla zona sud dell’isola. Un anziano, travolto con la sua auto dall’acqua di un canale a Sant’Anna Arresi, comune in provincia di Carbonia, è stato ritrovato morto dopo alcune ore di ricerca.



Ma la pioggia abbondante ha provocato allagamenti di strade anche a Cagliari, con chiusura e crolli parziali di abitazioni. Ritrovate dai vigili del fuoco quattro persone, uscite in mattinata nonostante le condizioni meteo critiche, per una battuta di caccia nella zona di Sarroch. Altri cinque cacciatori sono stati soccorsi in ipotermia: si erano rifugiati in un ovile per cercare riparo.

Maltempo anche al centro. In Toscana, la Sala operativa della Protezione civile, ha aggiornato l’avviso di criticità di «codice giallo» emesso nella giornata di sabato, a causa delle precipitazioni, in particolare nelle zone occidentali. Nel Lazio il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di domenica e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri.