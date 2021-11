CRONACA UTILITIES Nelle ultime 24h 12.932 nuovi casi e 47 morti



Con 512.592 tamponi effettuati, il tasso di positività è al 2,5%. I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 512.592, mentre il tasso di positività è 2,5%



12.932 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia in 24 ore (con qualche probema nel conteggio in Abruzzo e Campania). Il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia sale così ad almeno 5.007.818. I decessi comunicati in data odierna sono 47 (totale di 133.674 vittime da febbraio 2020). Le persone guarite o dimesse sono 4.687.701 (+5.383). Gli attuali positivi sono 186.443 (+7.497).



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 512.592, mentre il tasso di positività è 2,5%. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 95,4 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono oltre 45,6 milioni (84,4% degli over 12). Ad aver ricevuto almeno una sola dose sono 47,1 milioni di persone (87,2%). Mentre il richiamo (terza dose o booster) è stato somministrato a più di 5,5 milioni di italiani (38,63%). 28-11-2021