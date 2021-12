EVENTI UTILITIES Covid, Brusaferro: «Epidemia in espansione»



Per il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, c'è una «crescita costante dell'occupazione dei posti letto». Oms: «Obbligo vaccinale sia ultima spiaggia»



«Siamo ancora in una situazione di crescita della circolazione del virus » con « un Rt a 1,2" e l'occupazione dei posti letto che aumenta » . Così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ricordando che una raccomandazione congiunta dell'Ema e dell'Ecdc spiega che un « approccio del mix di vaccini può essere utilizzato sia per il primo ciclo sia per i richiami . Ma sull'obbligo l'Oms frena: « Sia l'ultima spiaggia».



Intanto è stato sequenziato un secondo caso di variante Omicron in Veneto. Lo ha reso noto il presidente della Regione Luca Zaia. Si tratta di una donna di 77 anni, residente a Padova, sottoposta ora a terapia monoclonale. La prima variante era stata sequenziata il 3 dicembre scorso in un 40enne vicentino, tornato dal Sudafrica. La moglie e uno dei figli invece, erano stati contagiati dalla variante Delta, contratti probabilmente in altre occasioni. Un altro sequenziamento è in corso sulla figlia più piccola della coppia. Tutti sono in buone condizioni di salute. 07-12-2021