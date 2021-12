Covid, sette regioni hanno superato la soglia delle intensive



Il monitoraggio della cabina di regia. Sono Calabria, Veneto, Liguria, Marche, Trento, Friuli Venezia Giulia, Bolzano. Emilia Romagna sfiora la soglia



L'incidenza settimanale del Covid a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12). Lo si legge nell'ultimo monitoraggio dell’Iss, che ha evidenziato come in Calabria si rischia la zona gialla: si registrino tassi di occupazione dei reparti di terapia intensiva e di quelli di area medica oltre il limite previsti per far scattare il passaggio di colore.



Nel periodo 16 novembre-29 novembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,18 (range 1,06-1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 1,20) ma al di sopra della soglia epidemica. Lo evidenzia il monitoraggio della Cabina di regia, i cui dati sono comunicati dall'Istituto superiore di sanità. L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12).



Come accennato, la Calabria è a forte rischio di zona gialla: i valori dell'occupazione dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva risultato oltre il limite del 15% e del 10% previsti per far scattare il passaggio di colore: 16,8% e 11,8% rispettivamente, con un'incidenza settimanale a 119 casi su 100mila. Poi c'è il Friuli Venezia Giulia e la provincia di Bolzano già in zona gialla. La provincia autonoma di Trento, con 14,9% di occupazione per l'area medica e e 16,7% per le terapia intensiva è ad un soffio dalla zona gialla. Ci sono altre regioni e province autonome che superano il parametro limite per le terapie intensive: Liguria, Marche e Veneto.