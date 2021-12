CRONACA UTILITIES COVID: sette Regioni a rischio zona arancione



Stanno peggiorando velocemente e rischiano il cambio le province autonome di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Liguria, la Calabria e le Marche



Sono 12 le Regioni, secondo gli ultimi aggiornamenti, che hanno superato la prima soglia critica di occupazione dei posti in terapia intensiva al 10% e alcune rischiano di cambiare fascia entro le prossime due settimane. Tra queste Lombardia e Lazio. Regge al momento il Piemonte, ma i numeri non sono comunque tranquillizzanti.

Stanno peggiorando velocemente invece e rischiano la zona arancione ben 7 aree, ovvero le province autonome di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Liguria, la Calabria e le Marche. Si passa in giallo quando il tasso delle terapie intensive supera il 10% e contemporaneamente l’area medica supera il 15 %. Si finisce invece in arancione quando il tasso delle terapie intensive supera il 20% e contemporaneamente l’area medica supera il 30% . 28-12-2021