Nelle ultime 24h 61.046 contagi e 133 morti



61.046 i nuovi casi di coronavirus registrati in 24 ore in Italia. Il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia s ale così ad almeno 6.328.076. I decessi odierni sono 133 (totale di 137.646 vittime da febbraio 2020). Sono 278.654 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, tasso di positività vola al 22%.



Il numero dei ricoveri ordinari sale a 11.756 (+491 rispetto a ieri), i pazienti in terapia intensiva diventano 1.319 (+22), con 104 ingressi del giorno (ieri 135). La regione con il maggior numero di nuovi casi resta la Lombardia con 10.425, davanti a Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Campania. Il numero totale dei casi è pari a 6.328.076. I dimessi/guariti crescono di 12.164 unità (sono ora 5.119.893), mentre gli attualmente positivi diventano 1.070.537 (48.744 in più rispetto a ieri) di cui 1.057.462 in isolamento domiciliare.