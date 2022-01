Gimbe: -3,7% casi in 7 giorni dopo settimane di aumenti



Dal 19 al 25 gennaio calano i tamponi (-4,5%) e aumentano i decessi dell'11,2%. Crollano i nuovi vaccinati e s ono ancora 7,8 milioni gli italiani senza neanche una dose



Dopo settimane consecutive di aumento sul fronte dei nuovi casi di Covid, 13 nello specifico, si registra una flessione del 3,7% rispetto alla settimana precedente. Lo riferisce Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, spiegando che nella settimana dal 19 al 25 gennaio si segnala però anche un crollo del 30,9% dei vaccinati con prima dose (355.309 rispetto ai 514.324 della settimana precedente). Nello stesso periodo calano inoltre i tamponi (-4,5%) e aumentano i decessi dell'11,2%. In 51 province l'incidenza è di oltre duemila casi su centomila abitanti.

Stando al report, sono ancora 7,8 milioni le persone senza nemmeno una dose di vaccino: 2,58 milioni nella fascia 5-11 anni e 724mila della fascia 12-19, che "influenzano la sicurezza delle scuole". Chi resta lontano dal vaccino, nonostante l'introduzione dell'obbligo, ancora troppi over 50: quelli che hanno avuto la prima dose scendono a 96.957, il 25,6% in meno rispetto alla settimana precedente. In tutto sono due milioni gli ultracinquantenni senza neanche una dose di vaccino. Sul fronte bambini, invece, a l 26 gennaio, sono 1.076.537 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid (332.517 hanno completato il ciclo). Il tasso di copertura nazionale si attesta al 29,3%, ma con nette differenze regionali (dal 16,4% delle Marche al 47,2% della Puglia).



Sempre secondo i dati Gimbe, sono un aumento i decessi negli ultimi 7 giorni: sono +11,2%. In termini numerici si parla di 2.519 morti, di cui 141 riferiti a periodi precedenti. In aumento anche il numero delle persone in isolamento domiciliare: 2.667.534, il 5% in più rispetto alla settimana precedente. Allo stesso tempo, dopo l'impennata delle settimane passate, negli ultimi sette giorni cala del 4,5% il numero dei tamponi totali effettuati in Italia, passati da 7.672.378 della settimana 12-18 gennaio a 7.327.579 della settimana 19-25 gennaio. La media mobile a sette giorni del tasso di positività ai molecolari torna però a salire (dal 21,3% al 22,9%), mentre rimane stabile (dal 14,4% al 14,3%) quello dei rapidi. Le ospedalizzazioni segnano un +589 di pazienti in area medica, -24 in terapia intensiva. In termini percentuali, i ricoveri in intensiva segnano -1,4%, mentre in ara medica la percentuale è del +3%.