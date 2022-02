A scuola meno dad e quarantene dimezzate

Al via le nuove regole, ma secondo i presidi «regna la confusione, con classi che devono tornare in presenza e non lo sanno» e norme in conflitto tra loro

Col decreto approvato il 2 febbraio, centinaia di classi, d alle elementari alle superiori, possono finalmente dire addio alla didattica a distanza. Vaccinati e guariti possono d'ora in poi restare sempre in classe, mentre i non vaccinati vedono un dimezzamento delle giornate di dad. Ma nel mondo della scuola ci si lamenta, perché «regna la confusione, con classi che devono tornare in presenza e non lo sanno».





A dare voce alle perplessità è Antonello Giannelli, presidente di Anp, l'Associazione nazionale dei presidi, il quale il fatto che l'applicazione delle nuove regole prenda il via il lunedì, « con classi che devono tornare in presenza ma non lo sanno ». Il tutto con norme nazionali che, spesso, si sovrappongono a quelle regionali e alle disposizioni delle Asl. L' ex coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, che, intervistato da La Stampa, dice: « Mi sembra che sia necessaria una laurea in Filosofia della scienza per comprendere e applicare queste disposizioni. Immagino i professori, i dirigenti di istituto e i genitori che si devono orientare in questa complessità che è assolutamente ingovernabile e non gestibile. Nella gestione del Covid a scuola siamo ancora a "carissimo amico" » .