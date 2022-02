EVENTI UTILITIES TG R REGIONEUROPA, DOMENICA ALLE 11.30 SU RAI3 E SUL WEB



È l’agroalimentare italiano, settore strategico per il nostro Pil e il nostro export, il protagonista di “RegionEuropa”, il settimanale europeo della Tgr in onda domenica 20 febbraio alle 11.30 su Rai 3 e in live streaming su Rai Play. Nel servizio di Antonio Silvestri, una “radiografia” del Rapporto Ismea-Qualivita che certifica come le Dop e Igp italiane rappresentino il 19 per cento del fatturato e il 20 per cento delle esportazioni del settore agroalimentare. È solo uno dei dati contenuti nel rapporto che rileva anche come le indicazioni geografiche del cibo e del vino trainino l’economia dei territori a partire dal Veneto, con il Sud in forte crescita. Ne parlano il ministro delle Politiche agricole, Patuanelli, il presidente di Origin, Baldrighi, il presidente di Ismea, Frascarelli.

Da Strasburgo, inoltre, dove il Parlamento Europeo si è riunito per la sessione plenaria di febbraio, Dario Carella racconta con un’intervista al vicepresidente della Commissione Agricoltura dell’Eurocamera, Paolo De Castro, la vittoria italiana che ha portato l’aula a respingere a grande maggioranza la proposta della Commissione Europea - ispirata dai paesi del nord Europa, dalla Germania e dalla Francia - che voleva inserire il consumo di vino tra i fattori che portano al cancro, senza distinguere tra abuso e normalità di un buon bicchiere come vuole la dieta mediterranea. Una posizione che puntava esclusivamente a favorire le grandi multinazionali delle bibite gasate che secondo il nutriscore a semaforo inventato dai francesi sarebbero più salutari dell’olio d’oliva.

Obiettivo anche sull’ultima indagine Eurobarometro che certifica come aumentino gli italiani a favore dell’Europa, per quanto ancora sotto la media europea. E tra le priorità che il Parlamento europeo dovrebbe affrontare ci sono la sanità pubblica, il sostegno a economia e lavoro e le azioni per il cambiamento climatico.

E ancora, da Bruxelles, l’opinione di Antonio Panzeri presidente dell’Ong Fight Against Impunity sulla nuova geopolitica europea nel post pandemia. In chiusura la rubrica Opportunità Europee: nello spazio in collaborazione con Europe Direct Umbria uno speciale monotematico dedicato alle fake news sull’agroalimentare. 19-02-2022