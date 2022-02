Figliuolo: nel fine settimana un milione di Novavax



Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Terapie intensive, Agenas: sono dieci le Regioni ancora oltre soglia la soglia del 10%



In Italia è ferma al 10% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19, così come è ferma al 20% l'occupazione dei reparti di area medica non critica. Lo scrive l'Agenas sulla basi dei dati aggiornati al 20 febbraio secondo cui è evidenziato, per entrambi i parametri, diverse oscillazioni a livello regionale.



A superare la soglia nazionale del 10% dei posti in intensiva occupati da pazienti Covid sono 10 Regioni: Lazio al 16%; Calabria e Sardegna al 13%; Liguria, Marche, Sicilia e Valle d'Aosta al 12%; Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia all'11%. Intanto una circolare del ministero della Salute fissa la quarta dose per i pazienti gravemente immunodepressi a 120 giorni dal «booster». «Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax: ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome» ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze. «Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino».



Il direttore dell’Aifa Nicola Magrini ha chiarito che è «coerente» mantenere l’obbligo di vaccino per gli over 50: «A seconda delle future varianti, si valuterà se fare un’altra campagna di vaccinazione di massa». Prosegue, poi, nel nostro Paese il calo dei ricoveri dei pazienti Covid nei reparti ordinari (-103) e nelle terapie intensive (-19). I nuovi casi sono 42.081, le vittime 141. Il tasso di positività si attesta all’11,3%.