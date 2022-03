Covid19, la pandemia rallenta ancora



L'incidenza settimanale a livello nazionale scende a 672 ogni 100 mila abitanti contro i 962 della settimana precedente. Vaccino obbligatorio per gli over 50, verso proroga oltre il 15 giugno



Nuovi segnali di rallentamento della pandemia. L'incidenza settimanale a livello nazionale scende infatti a 672 ogni 100 mila abitanti (11/02/2022 -17/02/2021) contro i 962 della settimana precedente. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77 in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,89 e al di sotto della soglia epidemica.



L'incidenza raggiunge i livelli più alti nella Provincia autonoma di Bolzano (con 1061,2 casi per 100mila abitanti) e nelle Marche (con 1025,8 casi per 100mila). I valori più bassi si rilevano invece in Valle d'Aosta (con 328,5) e Lombardia (con 408,2). Ancora in calo i ricoveri per Covid: secondo il monitoraggio settimanale il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,4% (rilevazione giornaliera al 17 febbraio) contro il 13,4% della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 22,2% (rilevazione al 10 febbraio) contro il 26,5% di sette giorni prima. Dovrebbero lasciare l'arancione e passare in giallo l'Abruzzo (12,7% il tasso di occupazione delle intensive; 34% dell'area medica) il Piemonte (8,9% intensive; 20,8% area medica) e la Valle d'Aosta (11,8% intensive e 20,2% area medica). L'incidenza più alta si registra nella Provincia autonoma di Bolzano (1.061,2) seguita da Marche (1.025,8), Sardegna (937,8), Abruzzo (853,7) e Basilicata (810,1). La Valle d'Aosta resta la regione italiana con l'incidenza più bassa pari a 328,5.

Intanto il governo ragiona sull'ipotesi di abolizione del Green Pass già da aprile ma non esclude anche la proroga dell'obbligo vaccinale per gli over 50 oltre la scadenza del 15 giugno. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio 24. « L'obbligo vaccinale per gli over 50 è fino al 15 giugno, quindi con questo dobbiamo fare i conti e dobbiamo procedere nel rispetto di questa regola. Valutiamo quali saranno i dati delle prossime settimane e poi alla scadenza dell'obbligo, il governo farà le dovute valutazioni. Non si può escludere una proroga, c'è ancora una platea di italiani over 50 che non si è vaccinata, noi contiamo che si restringa ancora, poi a ridosso della scadenza faremo le valutazioni. Quello che dobbiamo dire è che l'obbligo vaccinale per gli over 50 c'è, è una legge».