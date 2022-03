CRONACA UTILITIES Covid, contagi in rialzo al Centro-Sud



Cartabellotta (Gimbe): «Vedo calo attenzione anche da autorità sanitarie». Agenas: reparti a 13% ma Calabria al 32% e Umbria 28%. Vaccino: 135.452.421 somministrazioni



Contagi da Covid ancora in risalita in Italia, anche se concentrata maggiormente solo in alcune aree del Paese. Stando ai numeri, l'incidenza più alta viene registrata in 8 regioni del Centro-Sud: Umbria, Puglia, Calabria, Marche, Basilicata, Lazio, Abruzzo e Toscana. Meglio il Nord. Il tasso di positività nazionale sale al 16,3%. Da oggi l'Italia sarà comunque praticamente tutta in zona bianca, eccetto la Sardegna.



Secondo i dati dell'Agenas (al 20 marzo), l 'occupazione delle terapie intensive, a livello giornaliero, è stabile al 5% in Italia, a fronte del 37% raggiunto esattamente un anno fa. L'occupazione dei posti nei reparti di area non critica, invece, che il 20 marzo del 2021 saliva al 41%, attualmente è fermo al 13% in Italia, ma con valori particolarmente elevati in alcune regioni del Centro-Sud, come Calabria (al 32%), Umbria (28%), Basilicata (25%), Sicilia (23%). Sono invece 135.452.421 le dosi di vaccino somministrate in Italia sinora, pari al 95,4% di quelle consegnate, 141.929.137. Il dato è del report dell'Osservatorio dedicato aggiornato alle 6.22 di oggi. Il totale della popolazione over 12 con almeno una dose è di 49.329.196, pari al 91,33%; il totale con il ciclo vaccinale completo e' di 48.449.705, pari all'89,71%; e il totale con dose addizionale/richiamo (booster) 38.460.857, pari all'83,83% della popolazione. Per quanto riguarda le somministrazioni alla platea 5-11 anni, il totale con almno una dose è pari a 1.370.210, pari al 37,48% della popolazione, e quello con il ciclo vaccinale completo 1.223.370, pari al 33,46%.



«Mi sembra ci sia un calo di attenzione anche da parte delle autorità sanitarie. Una sorta di pausa, anche dal punto di vista mentale, sul tema Covid e sulle vaccinazioni di conseguenza. A oggi, infatti le persone vaccinabili sono più di 4 milioni e mezzo, con prima dose, e oltre 2 milioni e 600mila, per quanto riguarda le dosi booster, indispensabile con una variante altamente trasmissibile come Omicron. Tutti questi soggetti sono suscettibili di contagio, in un momento in cui la circolazione virale è aumentata in maniera consistente», ammonisce i l presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ai microfoni del programma 'L’Italia s’è desta' su Radio Cusano Campus, commentando l'aumento dei casi di Covid-19 in Italia. «La convivenza con il virus si fa con piccoli sacrifici di 60 milioni di persone. Se tutti rispettiamo le regole, possiamo vivere questa convivenza. Se si cala l’attenzione, anche Draghi è stato chiaro, si mettono a rischio le riaperture e la normalità verso cui stiamo tornando. Il contributo deve essere sempre di tutti». 21-03-2022