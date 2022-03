CRONACA UTILITIES Meteo, in settimana picchi di oltre 20°C



Primi assaggi di primavera grazie all’anticiclone in rinforzo già da inizio settimana e temperature in aumento. Continuano però al Nord i problemi di siccità



L'anticiclone investe il centro-sud europeo e si estende fino all'Italia: in settimana il tempo sulla nostra penisola è destinato quindi a stabilizzarsi ovunque da nord a sud, già a partire da martedì, se si esclude una residua variabilità all'estremo Sud e su parte della Sardegna. Temperature in aumento portano dunque ai primi assaggi di primavera, mentre al Nord continua il problema siccità.

Condizioni stabili e anticicloniche da martedì, quando anche le temperature subiranno un apprezzabile rialzo, tanto da portarsi su valori ormai del tutto primaverili, ad eccezione di una lieve variabilità su Calabria ionica, Sicilia orientale e Sardegna. Temperature in aumento con massime fino a 16/18°C al Nord e sulle regioni del medio-alto Tirreno. Mercoledì massime fino a 19/21°C al Nord e sulle zone interne delle regioni tirreniche centro-settentrionali (punte di 21/22°C al Centro-Nord giovedì). 21-03-2022