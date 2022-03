EVENTI UTILITIES Progetti Scuola ABC | Un altro sguardo del Lazio meridionale: il Giardino di Ninfa e Sermoneta



I Progetti Scuola ABC, promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale, continuano il loro viaggio tra le bellezze naturali e artistiche del Lazio meridionale. Tappa di venerdì 25 marzo dalle ore 8:30 alle 18:00: il Giardino di Ninfa e il Castello Caetani di Sermoneta.

Gli studenti che partecipano a questa giornata saranno introdotti a visitare questo luogo di rara bellezza da Antonella Ponsillo, Direttrice dei Giardini di Ninfa, entrando nell’incanto di quello che è stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio nel 2000, al fine di tutelare il giardino di fama internazionale. Il nome Ninfa, che deriva da un tempio di epoca romana costruito nei pressi dell’attuale giardino e dedicato alle divinità delle acque sorgive, ha una storia secolare che Tiziana Triana, scrittrice e direttrice editoriale di Fandango, conosciuta per il romanzo Le città perdute. Luna nera - da cui hanno tratto l’omonima serie televisiva – ripercorrerà nel raccontare La Ninfa misteriosa.

Nel pomeriggio Tommaso Agnoni, Presidente Fondazione Roffredo Caetani introdurrà Sermoneta e il Castello Caetani. Nel 1298 Benedetto Caetani, noto come Papa Bonifacio VIII, acquistò Ninfa ed altri territori limitrofi per suo nipote Pietro II Caetani, segnando l’inizio della presenza dei Caetani nel territorio pontino e lepino. Il legame della famiglia Caetani con il Giardino di Ninfa e il Castello da quel momento rimane sempre presente culminando gli negli anni ’70 con la Fondazione Roffredo Caetani del 1972. Istituzione creata da Lelia Caetani, figlia di Roffredo, la Fondazione nasce al fine di tutelare la memoria del Casato Caetani, e di preservare il giardino di Ninfa e il castello di Sermoneta. L’attore Ernesto D’Argenio, puntellerà con incursioni artistiche questo percorso tra storie e natura. Classe 1985, diplomato alla Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté, D’Argenio ha lavorato al cinema con grandi registi come Ettore Scola e Roberto Andò. Ha preso parte ad alcune delle serie TV italiane più seguite degli ultimi anni: Rocco Schiavone e Volevo fare la rockstar.



I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale, nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014 - 2020/Asse III - Istruzione e formazione/Obiettivo specifico 10.1.



L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura



