Guerra in Ucraina, al via colloqui in Turchia (c'è anche Abramovich)



Il presidente Erdogan: «Una pace giusta non avrà perdenti». Il ministro ucraino Kuleba a negoziatori: non mangiate, non bevete. Nuovo scontro tra Mosca e Washington



Nuovo round di colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina, stavolta presso il palazzo Dolmabahce di Istanbul. Prima del summit, i rappresentanti di Mosca e Kiev hanno incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che ha lanciato un appello per «arrivare il prima possibile alla pace e al cessate il fuoco» e ha ribadito la disponibilità della Turchia ad ospitare un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky.



Una «pace giusta» non avrà un perdente e la continuazione del conflitto non giova a nessuno. Così Erdogan, nel suo benvenuto ai negoziatori russi e ucraini ai colloqui di Istanbul, citato dalla Bbc. «In un momento così critico... mi auguro che i nostri incontri e le nostre discussioni siano di buon auspicio per i vostri Paesi, per la nostra regione e per tutta l'umanità». Il presidente ha poi chiesto un immediato cessate il fuoco e che fermare la tragedia dipende da entrambe le parti. All'incontro presente anche l'oligarca russo Roman Abramovich. «Consiglio a chiunque si trovi a negoziare con la Federazione russa di non mangiare o bere e preferibilmente evitare di toccare qualunque superficie» è l'avvertimento del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, secondo quanto riporta l'emittente britannica Sky News, all'indomani della notizia del presunto avvenuto avvelenamento di Abramovich e di due negoziatori ucraini.



Nella notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video, definisce «passive» le sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia, e spiega: «Gli ucraini pagano con la vita le sanzioni deboli. Non ci dovrebbero essere pacchetti di sanzioni sospese, ossia se le truppe russe fanno qualcosa, allora ci sarà qualche risposta, ci sono ora molti accenni e avvertimenti che le sanzioni saranno inasprite, come con un embargo sulle forniture di petrolio russo in Europa, se la Russia usa armi chimiche. Semplicemente non ci sono parole». Zelensky insiste con forza per un inasprimento delle sanzioni contro la Russia, sottolineando che il mondo non può aspettare le azioni della Russia per rispondere. Nel suo ultimo discorso, il presidente ucraino si è lamentato del fatto che se «forti sanzioni preventive» fossero state adottate in precedenza, avrebbero potuto impedire l'invasione. «Una guerra su vasta scala è iniziata», ha dichiarato Zelensky nel discorso di sette minuti, stando al report della Bbc. «Ora ci sono indicazioni e avvertimenti secondo cui sanzioni presumibilmente più severe, come un embargo sulle forniture petrolifere russe all'Europa, sarebbero messe in atto qualora la Russia utilizzasse armi chimiche».



Intanto Joe Biden torna a definire Vladimir Putin un dittatore, ma lo fa dal suo account di Twitter personale e non su quello ufficiale del presidente Usa, POTUS. «Un dittatore deciso a ricostruire un impero non cancellerà mai l'amore di un popolo per la libertà. La brutalità non distruggerà mai la volontà di essere liberi. L'Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia». Il tweet arriva poche ore dopo la conferenza stampa nella quale il presidente ha chiarito che i suoi commenti sul leader del Cremlino sono «personali». 29-03-2022