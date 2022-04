CRONACA UTILITIES Ritrovata la bambina di 5 anni scomparsa in Molise



Sarebbe stata individuata grazie a un velivolo sui boschi tra Limosano e Sant'Angelo Limosano. Era sparita sabato sera mentre la madre addormentava il fratellino



Sono state ore di angoscia per Nicole, la bambina di 5 anni scomparsa tra Limosano e Sant'Angelo Limosano, nella zona del Molise centrale. Centinaia, tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia, uomini del soccorso specializzato e volontari del paese, sono stati alla ricerca della piccola, scomparsa mentre la madre stava addormentando il fratellino davanti alla casa in campagna nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant'Angelo Limosano (Campobasso). La bambina per fortuna è stata ritrovata in tarda mattinata e sta bene.



Stando alle prime informazioni, la bambina avrebbe avvicinato una sedia alla finestra e da lì si sarebbe sporta per uscire di casa, approfittando di un momento di distrazione generale. La finestra è al piano terra dell'abitazione e comunque a circa un metro da terra. «Aiutateci a trovare la piccola Nicole, 5 anni, scomparsa da ieri sera in contrada fonte San Pietro, Sant'Angelo Limosano, di cui non si hanno più tracce e notizie... chiunque abbia visto qualcosa ci faccia sapere... dateci una mano...», si leggeva in un post accompagnato da alcune foto della bimba.



