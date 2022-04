Urbi et Orbi: la benedizione di Papa Francesco



La Santa Messa di Pasqua e la benedizione del Pontefice in Piazza San Pietro con un messaggio di pace al mondo. «Con Gesù risorto, nessuna notte è infinita»



Piazza San Pietro gremita domenica ( in piena “presenza” dopo due anni segnati da restrizioni e regole anti-Covid) per la Santa Messa di Pasqua con il messaggio di benedizione “Urbi et Orbi” che risuona tra i fedeli. Un messaggio di pace quello lanciato dal Santo Padre contro l’orrore della guerra in Ucraina.



Già nell’omelia della Veglia di Pasqua celebrata sabato sera, il Papa aveva scandito: «Con Gesù risorto, nessuna notte è infinita. Troppo spesso guardiamo la vita e la realtà con gli occhi rivolti verso il basso; fissiamo soltanto l’oggi che passa, siamo disillusi sul futuro, ci chiudiamo nei nostri bisogni, ci accomodiamo nel carcere dell’apatia, mentre continuiamo a lamentarci e a pensare che le cose non cambieranno mai. E così restiamo immobili davanti alla tomba della rassegnazione e del fatalismo, e seppelliamo la gioia di vivere. Eppure il Signore, in questa notte, vuole donarci occhi diversi, accesi dalla speranza che la paura, il dolore e la morte non avranno l’ultima parola su di noi». «Il Signore è risorto! Alziamo lo sguardo, togliamo il velo dell’amarezza e della tristezza dai nostri occhi, apriamoci alla speranza di Dio!» ha detto poi il Pontefice. Con Gesù risorto, ha poi concluso Papa Francesco, «il male non ha più potere, il fallimento non può impedirci di ricominciare, la morte diventa passaggio per l’inizio di una vita nuova. Perché con Gesù, il Risorto, nessuna notte è infinita; e anche nel buio più fitto, in quel buio brilla la stella del mattino» .