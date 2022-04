Tennis: BJ King Cup, Italia alle finali

Ad Alghero, decisiva la numero uno italiana Camila Giorgi: Francia battuta 3-1. Le azzurre di Tathiana Garbin hanno già festeggiato a suon di gavettoni in campo e negli spogliatoi

Sul centrale del TC Alghero, nella Billie Jean King Cup, la sfida tra Italia e Francia finisce 3-1, ed esplode la gioia dei tifosi sugli spalti (la sconfitta nel doppio è ininfluente). Le azzurre di Tathiana Garbin possono dunque festeggiare a suon di gavettoni in campo e negli spogliatoi il successo che vale l'accesso alle Finals. Sul green set all'aperto, l'Italia di Camila Giorgi e Jasmine Paolini domina i tre singolari in programma e stacca il biglietto per la fase finale dell'ex Fed Cup, che si disputerà dall'1 al 6 novembre.





La prima giornata della sfida si era conclusa con l'Italia in vantaggio per 2-0 sulle transalpine. Nella sfida valida per i preliminari dell’edizione 2022 della Billie Jean King Cup, nel primo singolare, infatti, Jasmine Paolini (numero 48 del mondo) ha battuto in rimonta per 2-6, 6-1, 7-6 (7-2), in due ore e 22 minuti di gioco, Alize Cornet (numero 34 Wta) dopo aver annullato due match-point nel decimo gioco del set decisivo. Una partita ricca di pathos, che ha infiammato il centrale, tutto dalla parte della Paolini naturalmente. Quindi una delle migliori versioni di Camila Giorgi (numero 30 del mondo) viste quest'anno travolge 6-1, 6-2, in appena 64 minuti di partita, Ocean Dodin (numero 96 Wta). La qualificazione a questo punto è a un passo.





Oggi, alle 12, si è tornati in campo per la sfida tra le numero uno dei rispettivi team, Giorgi e Cornet (a seguire era in programma quella tra le numero due Paolini e Dodin; in chiusura il doppio tra la coppia azzurra Lucia Bronzetti/Martina Trevisan e quella francese Alize Cornet/Kristina Mladenovic). Ma l'Italia conferma di essere la squadra da battere in questo, vince anche il terzo singolare e si aggiudica 3-0 la sfida. Sul centrale del TC Alghero, la numero uno azzurra e 30 al mondo ha liquidato per 6-2, 6-0, in poco più di un'ora, Harmony Tan schierata a sorpresa dal capitano francese Julien Benneteau al posto della numero uno Alizé Cornet, ieri sconfitta al terzo da Jasmine Paolini. Tan, n.107 del mondo, era stata convocata pochi giorni prima dell'incontro in Sardegna per sostituire l'infortunata Clara Burel. Una partita senza storia, nonostante Giorgi parta male, piuttosto contratta. Perde i primi due game ma poi ingrana e sconfigge la sua avversaria a mani basse portando a casa tutti gli altri game dell'incontro, lasciando a zero la francese nel secondo set.