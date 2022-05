Covid, Agenas: occupazione reparti cala al 13%



Sono 4 le regioni oltre 20%. Costa: «Dopo il 15 giugno condizioni per estate senza restrizioni». Gli esperti avvertono su rischio aggravarsi della pandemia in autunno



Continua la discesa degli effetti della pandemia sugli ospedali. Cala di un punto in 24 ore, scendendo al 13%, la percentuale di posti letto nei reparti di “area non critica” occupati da pazienti con Covid-19 in Italia (una settimana fa era al 15%), secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) dell'8 maggio 2022 resi noti oggi .



Scendono dunque a quattro le regioni che superano la soglia del 20%: sono Umbria (30%), Basilicata (26%), Calabria (22%), Abruzzo (22%). E' ferma, invece, al 4%, nelle ultime 24 ore in Italia, l'occupazione delle terapie intensive (un anno fa era 24%) da parte di pazienti con Covid-19. Entrando nel dettaglio del rapporto, per quanto riguardo l'occupazione dei posti nelle terapie intensive, a livello giornaliero il dato è risultato in crescita in Friuli-Venezia Giulia (4%) e Provincia Autonoma di Bolzano (2%), mentre è stato segnalato in diminuzione in Calabria (5%) ed Umbria (5%). La stessa percentuale è invece stabile in 16 Regioni e province autonome. Si tratta di Abruzzo (al 5%), Basilicata (3%), Campania (7%), Emilia-Romagna (4%), Lazio (6%), Liguria (6%), Lombardia (2%), Marche (2%), Molise (5%), Provincia Autonoma di Trento (2%), Piemonte (3%), Puglia (5%), Sardegna (4%), Sicilia (5%), Toscana (4%) e Veneto (2%). In nessuna Regione, tra l’altro, è stata superata la soglia del 10%.



Sempre a livello giornaliero, ma considerando questa volta l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di “area non critica”, il dato è risultato in calo, rispetto al rilevamento precedente, in 8 Regioni e Province autonome. Nello specifico si tratta di Calabria (22%), Friuli-Venezia Giulia (12%), Lazio (15%), Marche (14%), Pa Bolzano (8%), Sicilia (19%), Umbria (30%), Veneto (8%). Il medesimo dato, infine, risulta in aumento in 3 Regioni, ovvero Emilia-Romagna (14%), Molise (13%), Pa Trento (12%). È stabile, poi, in 10. Si tratta di Abruzzo (22%), Basilicata (26%), Campania (16%), Liguria (16%), Lombardia (11%), Piemonte (10%), Puglia (18%), Sardegna (17%), Toscana (10%) e Valle d'Aosta (17%).