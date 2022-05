Rimorchiatore affonda in Puglia, quattro morti



L'allarme mercoledì sera poco dopo la partenza da Ancona e a 50 miglia dalla costa barese, al limite fra acque italiane e croate: il mezzo era diretto in Albania



Incidente in mattinata a circa 50 miglia al largo del porto di Bari, dove 5 marittimi (due marchigiani, due pugliesi e un tunisino) hanno perso la vita mentre un quinto (il comandante) è stato salvato in seguito all'affondamento di un rimorchiatore di bandiera italiana, il 'Franco P.' avvenuto, per cause in corso di accertamento, nella serata di ieri, mercoledì 18 maggio.



Stando alle prime informazioni il mezzo era impegnato nel rimorchio di un pontone nella tratta Ancona-Durazzo. L'intervento degli uomini della Capitaneria di porto è scattato intorno alle 21, quando la Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma ha ricevuto un segnale di allarme per l'affondamento del rimorchiatore in un punto al limite tra le acque di responsabilità Sar italiane e croate. Sul posto per le ricerche sono impegnati mezzi militari e civili: 5 mercantili, oltre a diverse unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Nelle ricerche sono stati coinvolti anche velivoli della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’aviazione della Croazia. Un aereo “Manta” della Guardia Costiera italiana sta sorvolando in questo momento la zona alla ricerca dei dispersi.