Meteo in cambiamento nel weekend: almeno per qualche giorno il caldo si prenderà una pausa a casa dell'irruzione polare in discesa direttamente dalla Scandinavia. Un evento che favorirà la formazione di un vortice temporalesco sui nostri mari con rischio pure di locali grandinate e un peggioramento del meteo sabato 28 e domenica 29 maggio.



L'alta pressione degli ultimi giorni sta per abbandonare la pensiola, almeno temporaneamente: spazio dunque ad una maggiore dinamicità meteo e a un clima decisamente più consono alla stagione. Soprattutto nel bacino del Mediterraneo arrva un doppio fronte perturbato: da una parte l'aria fredda e instabile pilotata da una vasta circolazione depressionaria centrata sulla Scandinavia, dall'altra, un insidioso ciclone si muoverà dalle Baleari (Spagna) verso le nostre Isole maggiori. Nello specifico, sabato una parte delle fredde e instabili correnti in discesa dal Nord Europa riuscirà a penetrare fin sul nostro Paese, con la possibilità di fenomeni temporaleschi anche intensi e talora accompagnati da episodi di grandine in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, poi entro sera anche Liguria e alta Toscana. Localmente qualche rovescio potrebbe colpire anche le zone interne del Centro. Contemporaneamente, il passaggio di un piccolo ciclone provocherà intense precipitazioni sulla Sicilia e sulla Calabria accompagnate da forti venti di Maestrale.



Domenica un ulteriore arrivo di aria fredda favorirà la genesi di un vortice ciclonico sul Tirreno: a quel punto i rovesci temporaleschi colpiranno la Romagna e buona parte del Centro-Sud. In arrivo dunque aria sempre più fresca e un corposo abbassamento delle temperature, specie al Nord e sui settori adriatici. 28-05-2022