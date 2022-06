Covid, Gimbe: frena discesa contagi

Numeri in risalita in 22 province. Stando a dati della Fondazione, i nuovi casi sono stati 121.726 negli ultimi 7 giorni, rispetto ai 131.977 della settimana precedente





Nell'ultima settimana è frenata la discesa nazionale dei nuovi casi di Covid (-7,8%), che salgono in 22 province, e sono in diminuzione le terapie intensive (-11,7%), i ricoveri ordinari (-15,2%) e i decessi (-28,3%). È quanto emerge dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia, riferito alla settimana 1-7 giugno 2022.





Stando a dati della Fondazione, i nuovi casi sono stati 121.726 negli ultimi 7 giorni, rispetto ai 131.977 della settimana precedente. Sono in calo anche gli attualmente positivi (628.977 contro 679.394), le persone in isolamento domiciliare (624.416 contro 674.025), i ricoveri con sintomi (4.342 contro 5.121) e le terapie intensive (219 contro 248) e i decessi (392 contro 547). Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, spiega che «frena la discesa dei nuovi casi settimanali (-7,8% rispetto alla settimana precedente) che si attestano intorno a quota 122mila con una media giornaliera settimanale di poco superiore ai 17mila casi giornalieri con una curva in fase di plateau e condizionata dal netto calo dell'attività di testing nel lungo ponte del weekend scorso (-17,7% tamponi totali)».





Il monitoraggio evidenzia un lieve incremento percentuale dei nuovi contagi in Veneto (+1%) e Friuli-Venezia Giulia (+1,6%) e una riduzione in tutte le altre Regioni: dal -3% della Sicilia al -32,8% della Valle D'Aosta. Rispetto alla settimana precedente, si registra una riduzione percentuale dei nuovi casi in 85 Province (dal -0,3% di Parma al -35,2% di Aosta); mentre salgono da 2 a 22 le Province in cui si rileva un aumento (dal +0,4% di Messina, Padova e Roma al +20,2% di Enna), in 7 casi superiore al 10%. Quanto all'incidenza, in nessuna Provincia supera i 500 casi per 100.000 abitanti, attestandosi tra gli 86 casi per 100.000 abitanti di Bergamo e i 374 di Cagliari.