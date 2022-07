Siccità, emergenza in sei Regioni italiane



Secondo i dati, colpito un terzo del Paese. A Verona il neosindaco Damiano Tommasi ha limitato l'uso di acqua potabile per usi domestici. Caldo, oggi 20 città da bollino rosso



Ancora gran caldo sull'Italia: 20 le città da bollino rosso domenica, con centri urbani "minacciati" dalle temperature elevate (Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo). Lo comunica il ministero della Salute.



Il gran caldo è previsto ancora fino a martedì, con punte di 42-43 gradi sulle isole maggiori, poi una possibile tregua. Intanto sono sei le Regioni che hanno chiesto lo stato di emergenza per la siccità. Le Regioni che hanno formalmente inviato alla Protezione civile la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza per la siccità: si tratta di Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Friuli e Veneto. Il lago Trasimeno e il fiume Tevere continuano a scendere di livello per la mancanza di piogge: in soli quattro giorni sono calati, rispettivamente, di tre e sei centimetri, stando ai rilevamenti del Centro funzionale della Protezione civile umbra. Il livello del Tevere è di un metro e 12 centimetri, quando invece dovrebbe essere ricompreso tra i 4,50 e i 5,70 metri. A Verona il neosindaco Damiano Tommasi ha limitato l'uso di acqua potabile per usi domestici.