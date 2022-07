EVENTI UTILITIES Caldo africano, valori in aumento al Sud e Isole



Ma il peggio di questa quarta ondata potrebbe arrivare nella parte centrale della prossima settimana, da mercoledì 20, con una ulteriore intensificazione del caldo



Weekend ancora di caldo grazie all’anticiclone Nord-Africano che impone in prevalenza soleggiato e caldo afoso molto intenso. Rispetto agli ultimi giorni però il caldo sarà ancora accentuato al Sud e sulle Isole, con temperature attese in crescita, mentre al Centro-Nord caleranno leggermente. Ma secondo gli esperti, il peggio di questa quarta ondata potrebbe arrivare nella parte centrale della prossima settimana, a partire da mercoledì 20, con temperature diffusamente fino alla soglia dei 40 gradi.



Quindi avremo temperature massime in leggera flessione e in generale inferiori a 36 gradi al Nord, ma in lieve aumento altrove, con punte fino a 39-40 gradi nelle zone interne del Centro-Sud e della Sardegna. Venti in generale deboli. Per domenica, infine, tempo in generale soleggiato in tutta Italia (solo nelle ore più calde si formeranno un po’ di nuvole sulle zone montuose, localmente più consistenti lungo il crinale appenninico dove non si escludono occasionali e brevi temporali di calore). 16-07-2022