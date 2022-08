EVENTI UTILITIES In arrivo temporali al Nord e gran caldo al Sud



Nelle regioni meridionali si potranno superare i 40 gradi nelle aree interne, mentre a settentrione sono possibili bombe d’acqua anche con grandinate



Dopo i temporali di Ferragosto che hanno investito (soprattutto in serata) le regioni centrali con alcuni allagamenti e alberi caduti nell’area di Firenze e che in meno di un’ora hanno causato la piena del fiume Ema, il tempo sarà soleggiato in tutta Italia. La Protezione civile però ha posto in allerta gialla per possibili rovesci Liguria centro-orientale, Lazio meridionale e le coste tirreniche della Campania. Temperature in aumento ovunque e Bologna in bollino arancione per il caldo.



Da mercoledì sono in arrivo però cambiamenti sulla penisola. Mentre al Nord dopo una mattinata prevalentemente soleggiata il tempo comincerà a peggiorare sulle regioni occidentali con temporali già a partire dal pomeriggio su Piemonte e Liguria, l’anticiclone africano tornerà a farsi sentire con decisioni nelle aree meridionali: secondo gli esperti, le temperature saranno in forte crescita e nei giorni successivi potranno a oltrepassare i 40 gradi nelle zone interne. Farà molto caldo anche su tutto il comparto tirrenico, con punte vicine ai 38 °C anche a Roma: bollino arancione a Palermo.



Giovedì e venerdì sono previsti temporali a partire da Ovest che si sposteranno in serata e nottata verso Triveneto e Toscana, con fenomeni molto forti accompagnati da grandinate e colpi di vento. Non si escludono neppure locali bombe d’acqua. Prosegue in caldo al Centro-Sud: bollino rosso a Palermo, arancione a Perugia, Roma, Rieti, Campobasso, Bari e Catania. 16-08-2022