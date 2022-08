Berlusconi: sentenze assoluzione siano inappellabili

E il leader di Forza Italia si candida a Monza. Meloni: «Il reddito di cittadinanza è un fallimento». Renzi rilancia il "sindaco d'Italia" nel programma

«Oggi cominciamo a parlare di giustizia. In Italia migliaia di persone ogni anno vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena, che colpisce l'imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all'infinito, in appelli e controappelli. Quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili. Un cittadino - una volta riconosciuto innocente - ha diritto di non essere perseguitato per sempre». Lo scrive su Fb Silvio Berlusconi nella sua pillola quotidiana. Intanto il presidente si candida al Senato nel collegio uninominale di Monza, città dove ha portato la squadra di calcio a conquistare la serie A. Questo oltre alle candidature come capolista, che dovrebbe essere in cinque regioni.







Giorgia Meloni si dice invece pronta a fare un tour in tutte le Regioni d'Italia per la campagna elettorale delle politiche dal titolo 'Prontì. La prima tappa sarà nelle Marche, il 23 agosto, quando terrà il suo comizio di apertura ad Ancona, alle 18, in piazza Roma. La leader di Fratelli d'Italia attacca sul «reddito di cittadinanza: è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l'anno. Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato - favorendo anche criminali, mafiosi e spacciatori - ha fallito come strumento di lotta alla povertà che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro, visto che pochissimi dei percettori del reddito di cittadinanza sono stati alla fine assunti e hanno trovato un lavoro dignitoso».