Temporali al Centro-Nord: nubifragi e danni



A Vercelli vento a 100 km/h, colate di fango a Como. Allagato il tunnel dell’attraversamento cittadino a Lecco. Quattro persone bloccate con l’auto nei sottopassi. Grossi danni a Blevio



Nord nella morsa del maltempo. Nella notte, vento e nubifragi hanno colpito diverse regioni. E per le prossime 48 ore le previsioni meteo annunciano forti piogge per la perturbazione atlantica che dal centro Europa si sta spostando sulla nostra penisola. A Livorno oltre dieci interventi dei vigili del fuoco per il temporale che si è abbattuto sulla città, colate di fango a Blevio nel comasco e allagamenti e frane in Trentino. Allerta meteo arancione oggi su gran parte del Veneto e alcuni settori della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla su Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, sui restanti territori di Lombardia e Veneto e su alcuni settori di Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.



Secondo gli esperti, un flusso instabile, con centro d’azione sulla Gran Bretagna, si avvicina al nostro Paese portando condizioni di spiccata instabilità sulle regioni settentrionali. Rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, hanno quindi investito gran parte del Nord, e, nella giornata di oggi, si estenderanno alle regioni centrali, specie quelle del versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

La forte perturbazione su Livorno fino dalle prime ore dell'alba, con il superamento dei limiti pluviometrici previsti da piano di Protezione Civile, ha indotto la Protezione civile comunale ad aprire il Coc alle ore 5.20 con l'attivazione di tutte le procedure di allarme su scala locale. Lo fa sapere il Comune. Una tromba d'aria invece si è abbattuta stamane sulla parte veronese del Lago di Garda. Non ha colpito la sponda ma si è scaricata in acqua. In Trentino allagamenti e frane con 30 interventi dei vigili del fuoco, in particolare lungo la statale Gardesana occidentale interessata da uno smottamento all'altezza della diramazione per Terlago. Disagi alla circolazione anche in Valsugana, in particolare al confine con il Veneto dove le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi e fatto precipitare sulla sede stradale detriti e sassi. La Protezione civile informa che l'allerta meteo, con forti temporali, vento e rischio idrogeologico, proseguirà fino alle 18 di oggi.



Forti temporali anche in zona ovest della provincia di Vercelli e rilevanti danni a causa del maltempo, così come in Valsesia, dove sono stati registrati venti a quasi 100 chilometri l'ora. Molte richieste di soccorso per alberi abbattuti e tettoie divelte. Su tutto il vercellese è stata ben visibile, anche da molto lontano, una diffusa tempesta di fulmini. Forti raffiche di vento, temporali intensi, grandine, cieli illuminati a giorno dalle continue scariche di lampi e tuoni anche nel Biellese. Ma una forte tromba d'aria si è abbattuta questa mattina pure a Civitavecchia, nella zona di Sant'Agostino.