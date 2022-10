EVENTI UTILITIES CANTO PASOLINI di Pino Ingrosso in scena al Teatro di Villa Lazzaroni



Pino Ingrosso - compositore, musicista e cantante, voce unica nel panorama teatrale e musicale - noto al grande pubblico per esser stato la voce solista del Premio Oscar Nicola Piovani per oltre un ventennio, in questo nuovo lavoro teatrale musicale, si cimenta, in occasione del centenario della nascita, con l’opera poetica di un Autore non “facile”: Pier Paolo Pasolini.

Lo spettacolo tratto dall’omonimo disco uscito il 27 luglio 2022, avrà luogo, in prima nazionale, per tre serate dal 28 al 30 ottobre presso il Teatro di Villa Lazzaroni, presidio culturale del VII Municipio di Roma Capitale, riaperto e inaugurato il 4 giugno scorso dopo una chiusura durata numerosi anni.

Negli scritti di Pasolini c’è tutto il suo mondo: quello pubblico e quello privato e, nel leggerlo Pino Ingrosso ha trovato tra le sue pagine un’espressività di inesauribile potenza, una forma di poesia purissima il più delle volte colma di lacerazioni e slanci affettivi, violenze e disperatissimo amore. Un progetto al quale il compositore si è accostato in punta di piedi, come un gatto che si muove tra i cristalli, con rispetto e soprattutto lasciandosi guidare dai sentimenti e dall’ispirazione istintiva ed empatica; e così ha imparato a conoscere e ad entrare in consonanza con Pasolini Poeta.

Spiega Pino Ingrosso: «Questo progetto è nato come approccio carnale basato sulle “affinità elettive”; ho cercato di entrare nello spirito delle parole di Pier Paolo per reinterpretarle e tradurle in un altro linguaggio a me molto più familiare: la Musica. È una elaborazione dei sentimenti, della sensibilità, del mio amore per quello che era il meraviglioso universo emozionale di questo grandissimo Poeta e spero, con questo disco, di affascinare allo stesso modo, anche i giovani che lo conoscono meno».

La musica composta da Ingrosso, conferisce gentilezza e grazia anche alle parole più crude riscattando ogni durezza dei contenuti: anche il tema della morte che nei versi pasoliniani è sempre sferzante, nella musica di Ingrosso diventa Serenata. Un’autentica dichiarazione d’amore dell’artista leccese a questo ineguagliabile e profondissimo intellettuale del ‘900.

Pino Ingrosso sarà accompagnato in scena da due voci recitanti che racconteranno il percorso creativo ed emotivo del Poeta Pasolini, e da 5 musicisti.

fisarmonica Stefano Indino tastiere Andrea Rossetti basso Umberto Malagnino batteria e percussioni Raul Sceba cori e colori percussivi Daniela Guercia

voci recitanti Luca Morciano e Francesco Perinelli

Il disco Canto Pasolini è inserito nella “Programmazione Puglia Sounds Record 2022” OPERAZIONE FINANZIATA A VALERE SUL POC PUGLIA 2007- 2013 – AZIONE “SVILUPPO DI ATTIVITÀ CULTURALI E DELLO SPETTACOLO”.



Canto Pasolini

di Pino Ingrosso

Teatro di Villa Lazzaroni

28 | 30 ottobre 2022

venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18



TEATRO DI VILLA LAZZARONI

Via Appia Nuova 522/Via Tommaso Fortifiocca,71 (parcheggio gratuito) - 00181 Roma

Info e prenotazioni 392 4406597 – teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com - www.fondamentateatroeteatri.it 18-10-2022