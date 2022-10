Il meteo dalla parte del ponte di Ognissanti



L'ultimo weekend di ottobre, ma anche la giornata di lunedì 31, ovvero Halloween, il sole e il caldo continueranno ad abbracciare l'Italia, così come le nebbie



Per il ponte di Ognissanti gli esperti prevedono bel tempo e temperature oltre la norma, con un debole contraccolpo per l'anticiclone solo nelle prima giornate di novembre. In particolare, da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre, il tempo sarà stabile. Le giornate, almeno fino a lunedì 31 ottobre trascorreranno all'insegna di questo caldo fuori stagione che ha caratterizzato l'ultimo periodo del mese.



Secondo le previsioni, almeno fino alla fine di ottobre, l’anomalia termica garantirà la stabilità atmosferica e giornate soleggiate e clima molto mite con temperature di diversi gradi oltre la media, favorendo però la formazione di nebbie nelle ore notturne e al mattino in pianura. L'anticiclone Monster continuerà a dominare l’Europa con anomalie termiche fino a 12 gradi in più rispetto ai valori climatici del periodo. Prevista una cappa anticiclonica centrata tra Germania e Repubblica Ceca, che coprirà tutte le nazioni dall’Inghilterra all’Ucraina, dalla Francia alla Lituania, compresa gran parte della Scandinavia.



I valori più anomali sono attesi in Sicilia, Andalusia e Francia sud-occidentale (ai piedi dei Pirenei) con punte di 32-34°C. Tra sabato e domenica avremo ancora picchi di 30-32°C in Francia dove potrebbero essere battuti numerosi record, compreso quello per il mese di ottobre più caldo della storia perfino a Nord-Est, andando a portare eccezionali valori anche in Germania, attesi 25°C in Sassonia e nell'hinterland berlinese, poi verso la Polonia.