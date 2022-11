CRONACA UTILITIES Arriva il freddo col primo weekend di novembre



Sapore quasi invernale con forte maltempo sulla penisola. Neve, acqua alta a Venezia e piogge intense dalla Liguria al meridione. Al Nord temperature raggiungeranno lo zero



L’Italia si prepara all'autunno vero, con un sensibile rinforzo del vento e un netto calo delle temperature che porteranno burrasche forti dalla Liguria alla Sardegna, poi verso il meridione. Ma non mancheranno neve (fino ai 1400-1500 metri sulle Alpi) e piogge intense verso il Triveneto e acqua alta a Venezia.



In sintesi tanta neve sulle Alpi Orientali, tante piogge sulle pianure del Triveneto, temporali al Centro, trepidante attesa al Sud. In particolare, s ulle regioni tirreniche, fino alla Campania, insisterà il rischio nubifragi a causa della temperatura calda del mare con una perturbazione intensa che troverà anche tanta energia sulle acque del Mediterraneo.



L’attesa del maltempo al Sud sarà breve: già nel corso di venerdì, infatti, piogge e vento arrivano anche sul meridione con un graduale calo termico. Anche su queste zone sono previsti dei temporali forti, localmente non si escludono nubifragi in particolare lungo la linea costiera tirrenica. Durante il weekend il ciclone si isolerà gradualmente sul Mar Ionio e il maltempo arriva al Sud e sul medio versante adriatico. Avremo un crollo di 10°C delle massime anche su queste zone e domenica 6 novembre.

04-11-2022